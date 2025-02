Jasmine Trinca è una magistrata che indaga su traffici sessuali nel nuovo film di Francesca Archibugi

Jasmine Trinca sarà la protagonista di Illusione, nuovo film di Francesca Archibugi incentrato sui traffici sessuali internazionali. L'attrice si calerà nei panni di una coraggiosa magistrata che indaga su un giro di prostituzione con ramificazioni nel Parlamento Europeo.

Le riprese prenderanno il via a marzo in centro in Italia e, come rivela Variety, il budget previsto per il progetto, prodotto da Fandango con Rai Cinema e la comagnia belga Tarantula, si aggira sui 7 milioni di euro. Il film ad alto tasso drammatico riunirà Trinca e Archibugi dopo la mastodontica serie La storia, evento televisivo del 2023.

Chi interpreta Jasmine Trinca

La regista Francesca Archibugi

Il ruolo di Jasmine Trinca in Illusione sarà quello della giudice Cristina Camponeschi, che si occupa delle indagini su un giro di prostituzione con legami con l'Europa dell'Est e con il Parlamento Europeo. L'indagine prende il via dopo che una sedicenne di nome Rosa Lazar, "vestita come una top model Dior", viene trovata quasi morta in un fosso alla periferia di Perugia.

Fanno parte del cast anche Michele Riondino nel ruolo di uno psicologo, Angelina Andrei in quello di Rosa Lazar e Vittoria Puccini. Francesca Archibugi ha scritto la sceneggiatura con lo scrittore Francesco Piccolo.

"È la storia della disperata vitalità di persone che lottano per stare al mondo" ha detto la regista. "Il mondo di Rosa è innanzitutto la Romania; rassicurante, ma troppo infelice. Poi ci sono Bruxelles e Strasburgo, che forniscono il contrasto tra ricchezza e potere e l'aspetto tossico della sua vita. E poi Perugia: fredda, ventosa, antica e, finalmente, avvolgente e salvifica".