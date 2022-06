Persuasion: il trailer del film con Dakota Johnson tratto dal romanzo di Jane Austen

Netflix ha appena pubblicato il trailer dell'adattamento di Persuasion, romanzo scritto da Jane Austen, con Dakota Johnson nei panni di Anne Elliot. La Johnson nei panni di una protagonista di Jane Austen ha già entusiasmato i fan, specialmente considerando che il personaggio dell'attrice è coinvolto in una complicata storia d'amore mentre lotta per esprimersi sfidando le convenzioni sociali del suo tempo.

Il breve filmato si apre con Anne che ricorda i suoi giorni con Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis), con cui è stata fidanzata per un breve periodo quando era giovane. Sfortunatamente, è stata "convinta" dalla sua famiglia a lasciarlo, poiché suo padre e sua sorella credevano che la posizione sociale di Wentworth non fosse sufficiente a giustificare un matrimonio tra i due. Anne ha ovviamente il cuore spezzato e non ha altra scelta che soffrire a causa del suo amore perduto, qualcosa che non è stata in grado di lasciar andare per oltre sette anni.

Il modo in cui la Johnson guarda direttamente all'interno dell'obbiettivo della telecamera dopo le sue numerose battute, rende piuttosto chiaro il fatto che la pellicola non sarà il tipico adattamento cinematografico di un'opera della Austen e secondo i fan questo non è che qualcosa di estremamente positivo e rinfrescante.

La sinossi di Persuasion recita: "Anne Elliot è una giovane anticonformista dalla sensibilità moderna che vive con l'altezzosa famiglia sull'orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth, l'affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità."