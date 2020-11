I personaggi Disney cantano le canzoni più famose nelle loro lingue native (VIDEO)

Le canzoni Disney sono famose in tutto il mondo, principalmente in inglese lingua originale di tutti i lungometraggi, ma un fan ha deciso di far cantare i suoi personaggi preferiti nella loro lingua madre, realizzando un video molto particolare e diventato subito virale.

Come sappiamo, le favole Disney sono spesso ispirate a fiabe e favole specifiche di determinati paesi, come Cenerentola per la Francia, Hercules per la Grecia, Biancaneve e Rapunzel - L'intreccio della torre pre la Germania e così via. Ecco, quindi, che un fan ha realizzato un video in cui ognuno di loro canta le famose canzoni che tutti conosciamo nella loro lingua madre.

Il video mostra frammenti di 30 secondi estrapolati dalle varie colonne sonore cantate dai personaggi nelle loro lingue native, dal francese al tedesco, dallo zulu al mandarino al Sámi. I titoli ci sono proprio tutti, dai classici come Pinocchio e Cenerentola fino a Frozen II.

Un esperimento interessante, che rende i cartoni animati Disney ancora più fruibili anche dai fan di altri Paesi del mondo, in cui la lingua nativa non è l'inglese. Inoltre, questa nuova versione delle canzoni Disney rende ancora più realistici i personaggi nelle loro ambientazioni originali.