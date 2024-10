Perla Vatiero del Grande Fratello parla del suo nuovo amore e di Beatrice Luzzi come opinionista

Perla Vatiero, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello, è stata al centro di diverse polemiche dopo la fine del reality. Dalle pubblicità "occulte" su Instagram alla rottura con Mirko Brunetti, senza dimenticare il presunto ruolo del suo agente in questa separazione, la ragazza di Angri ha attirato l'attenzione dei media. Recentemente, Perla ha parlato della sua nuova vita durante un'intervista con Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri a Casa Chi.

Voci di una nuova relazione: la risposta della Vatiero

Nelle ore precedenti l'intervista, alcuni esperti di gossip, come Amedeo Venza e Alessandro Rosica, hanno accennato in modo più o meno velato a una possibile relazione tra Perla e Joseph Annunziata, un modello originario di Grosseto. Il giovane, che fa parte della stessa agenzia della Vatiero, ha partecipato in passato al dating show "Come una volta: un amore da favola", trasmesso sul canale Nove.

Durante l'intervista, parlando della sua vita sentimentale dopo la rottura con Mirko Brunetti, Perla ha confermato che la loro storia è giunta al termine, e ha dichiarato: "In questo momento mi sto prendendo del tempo per me stessa. Non parlo di altre situazioni perché sono molto delicate. Preferisco evitare di esprimermi, per non rischiare fraintendimenti. In questo momento ci sono solo io con me stessa, punto. Non ho interesse per nessuno al momento".

Beatrice è la nuova opinionista del Grande Fratello

Perla critica Beatrice Luzzi: "Incoerente come opinionista"

Riguardo alla sua ex compagna di avventura, che con ironia ha definito "una grande amica", Perla ha espresso la sua opinione sul suo ruolo come opinionista al Grande Fratello: "Beatrice ha una grandissima esperienza per ricoprire un ruolo del genere, ma a livello personale non l'avrei scelta accanto a Cesara. La trovo incoerente tra quello che dice e quello che fa".

Infine, parlando del giudizio espresso da Beatrice su Shaila Gatta, Perla ha aggiunto: "Ha criticato Shaila per il suo comportamento con due ragazzi, ma sappiamo tutti che Beatrice era la regina delle provocatrici nella Casa dove ha spesso mostrato la sua femminilità anche verso ragazzi molto giovani. Quel commento non l'avrei mai fatto, se fossi stata in lei".