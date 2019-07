Perfetti sconosciuti entra nel Guinness dei primati con il record di remake!

Perfetti sconosciuti è entrato nel Guinness dei primati diventando il film con il maggior numero di remake realizzati, arrivati attualmente a quota 18.

Il film del 2015 diretto da Paolo Genovese ha conquistato il pubblico internazionale con la storia del gruppo di amici che si ritrova per una cena e dà il via a un "gioco" che prevede la condivisione dei messaggi e delle chiamate ricevute, per dimostrare di non avere nulla da nascondere.

Perfetti sconosciuti prossimamente potrebbe arrivare anche nelle sale con un remake americano che dovrebbe avere come protagonista Charlize Theron, progetto attualmente nelle prime fasi di sviluppo.

Il lungometraggio ha comunque già incassato oltre 500 milioni di euro grazie alle varie versioni internazionali e il record è stato commentato da Paolo Genovese, intervenuto sulle pagine de La Repubblica, dichiarando: "Ci sono film più belli, ma ha saputo intercettare un fenomeno sociale in cui tutti si sono identificati. Non so se mi ricapiterà mai, ho avuto fortuna".

Nel cast del progetto, che ha vinto 2 David di Donatello e 3 Nastri d'Argento, ci sono Kasia Smutniak, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Edoardo Leo e Alba Rohrwacher.

