Perfetta illusione: il trailer ufficiale del nuovo film di Pappi Corsicato

Europictures ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Perfetta illusione, il nuovo film Pappi Corsicato che verrà presentato Fuori Concorso al Torino Film Festival il 1° dicembre. La pellicola di Corsicato arriverà poi nei cinema italiani a partire dal 15 dicembre 2022.

Il film con protagonisti Giuseppe Maggio, Carolina Sala, Margherita Vicario insieme a Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni, Daniela Piperno, Giampiero Judica, Ivana Monti, è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella, Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., distribuito da Europictures. *

La sinossi di Perfetta illusione, nuovo progetto del regista principalmente noto per film come Libera, I buchi neri e I vesuviani, recita: "Toni (Giuseppe Maggio) conduce con la moglie Paola (Margherita Vicario) una vita normale ma piena di entusiasmo e di passione."

"L'incontro casuale con la giovane e facoltosa Chiara (Carolina Sala) riaccenderà in lui la voglia di riscattarsi e di realizzare il suo sogno segreto: diventare un artista. Le strade dei tre si intrecceranno in un pericoloso triangolo amoroso che cambierà per sempre il corso delle loro vite."