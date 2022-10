Percy Jackson, Rick Riordan annuncia un nuovo romanzo della saga a 14 anni dall'ultimo pubblicato

Dopo 14anni, Percy Jackson farà ritorno anche in forma cartacea: Rick Riordan ha annunciato l'arrivo di un nuovo romanzo della saga Percy Jackson e gli Eroi dell'Olimpo, dove ritroveremo finalmente il trio composto da Percy, Annabeth e Grover.

Non abbiamo mai veramente salutato il mondo di miti e leggende a cui fanno riferimento le opere di Rick Riordan, ma mentre l'attenzione dei lettori è stata dirottata per un po' verso la pentalogia "Eroi dell'Olimpo", successiva ai romanzi di Percy Jackson, ma con diversi protagonisti, ora i riflettori saranno nuovamente puntati sul figlio di Poseidone e i suoi amici, come riporta anche Deadline.

"A quasi 10 anni di distanza dall'uscita di Blood of Olympus [l'ultimo della saga Eroi dell'Olimpo],Percy, Annabeth e Grover saranno i protagonisti di un'avventura nuova di zecca targata Rick Riordan!" ha scritto Riordan su Twitter, ricondividendo il post dell'annuncio "PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS: THE CHALICE OF THE GODS sarà disponibile per l'acquisto dal 26 settembre 2023!".

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il primo teaser della serie Disney+

Avremo dunque altro materiale che potrà intrattenerci prima dell'arrivo della serie tv di Disney+ Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, il nuovo live-action con Walker Scobell nei panni del personaggio titolare. Divino, non trovate?