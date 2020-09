The Kane Chronicles, Netflix adatterà la saga letteraria dell'autore di Percy Jackson

The Kane Chronicles, un'altra delle saghe letterarie pubblicate da Rick Riordan, l'autore dei libri di Percy Jackson, sarà trasposta per il piccolo schermo da Netflix.

Fan di Rick Riordan e The Kane Chronicles, questa è per voi: Netflix adatterà le avventure dei fratelli Kane per la sua piattaforma streaming, dando al papà di Percy Jackson un altro progetto da supervisionare.

Solo qualche mese fa veniva annunciata la realizzazione di una serie tv basata sui libri di Percy Jackson prodotta da Disney+, creando entusiasmo in tutta la fanbase dei libri, ma soprattutto in casa Riordan (l'sutore era rimasto particolarmente insoddisfatto dal precedente adattamento cinematografico, e non ne ha mai fatto segreto).

Nella giornata di ieri, invece, è stato proprio lo scrittore ad annunciare in un video il nuovo progetto targato Netflix: una serie di film per dar vita alle storie narrate in The Kane Chronicles.

"Ciao a tutti, vi va di sentire delle novità entusiasmanti? Stiamo sviluppando The Kane Chronicles come feature film per Netflix. Sì! Presto arriveranno altri aggiornamenti".

"Fin dalla morte di sua madre sei anni fa, Carter Kane ha vissuto con la valigia in mano, viaggiando per il mondo con il padre, il brillante Egittologo Dr. Julius Kane. Ma mentre Carter ha studiato tra le mura di casa, sua sorella minore, Sadie, ha vissuto con i nonni a Londra. Sadie ha tutto quello che vorrebbe Carter: va a scuola, ha degli amici, e una possibilità di condurre una vita 'normale'. Ma Carter ha tutto ciò che Sadie ha sempre desiderato: l'occasione di trascorrere del tempo con il proprio padre. Dopo sei anni passati l'uno lontano dall'altra, i due fratelli Carter non hanno più quasi nulla in comune. Fino ad ora" recita la sinossi ufficiale del primo libro nella trilogia.

"Durante la Vigilia di Natale, Sadie e Carter si riuniscono quando il padre li accompagna entrambi al British Museum, con la promessa che 'aggiusterà le cose'. Ma non va certo tutto secondo i piani: Carter e Sadie guardano Julius evocare una misteriosa figura che con un rapido gesto riesce ad esiliare chissà dove il padre e causare un'esplosione. Carter e Sadie scopriranno così che gli Dei dell'Antico Egitto si stanno risvegliando, e il peggiore di loro, Set, ha in mente un piano terribile. Per poter salvare il padre, i due ragazzi dovranno partire per una pericolosa avventura, una missione che li porterà sempre più vicini alla verità sulla loro famiglia e la sua connessione con la Casa della Vita, un'organizzazione segreta che esiste fin dai tempi dei faraoni".