Per un pugno di dollari: stasera su Rai3 il film di Sergio Leone con musiche di Ennio Morricone

Appuntamento con la storia del cinema stasera su Rai3 dove, alle 21:25, va in onda Per un pugno di dollari, primo capitolo di quella "Trilogia del dollaro" che ha reso celebre nel mondo il nome del suo regista, Sergio Leone, del suo protagonista, Clint Eastwood, e del compositore di quelle colonne sonore che chiunque ha fischiettato almeno una volta nella vita: Ennio Morricone.

Un pistolero solitario, Joe (Clint Eastwood), giunge in una cittadina al confine tra Stati Uniti e Messico. Questo luogo è dominato da due famiglie rivali che si fronteggiano seminando il terrore tra la popolazione. Il pistolero, giocando d'astuzia, le farà sterminare a vicenda.

Per un pugno di dollari, arrivato al cinema nel 1964, pur non essendo in realtà il primo film appartenente al filone conosciuto come spaghetti western, resta tuttavia il suo pilastro, essendo stata in effetti la prima pellicola a dare lustro e visibilità al genere. Basti pensare che il terzo capitolo della Trilogia del dollaro, Il buono, il brutto, il cattivo, arrivato ad appena due anni di distanza, viene oggi considerato uno dei massimi esempi del cinema western (senza bisogno di ulteriori specificazioni) di tutti i tempi.

Per un pugno di dollari è fondamentale anche per un altro dettaglio: rappresenta la prima collaborazione tra Sergio Leone ed Ennio Morricone, che scoprirono proprio per la sua lavorazione di essere stati compagni di scuola anni prima.

Nel 1965 quella ormai celeberrima colonna sonora "fischiettata" fece ottenere al compositore romano un Nastro d'Argento.