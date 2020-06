Pensavo fosse amore invece era un calesse, stasera su Rete 4 il film con Massimo Troisi

Stasera in TV su Rete 4 alle 21:25 va in onda Pensavo fosse amore invece era un calesse, il film con Massimo Troisi, quinta ed ultima prova alla regia dell'attore napoletano

Pensavo fosse amore invece era un calesse, in onda stasera su Rete 4 alle 21:25, è il film che vede per l'ultima volta Massimo Troisi dietro la macchina da presa prima della prematura scomparsa. L'attore partenopeo definì questa pellicola "Non un film d'amore, ma un film sull'amore".

Tutta la storia è incentrata sul tira e molla sentimentale fra la libraia Cecilia e il ristoratore Tommaso, i due stanno per sposarsi, Cecilia però - con il pretesto di un anniversario dimenticato - tronca repentinamente la sua storia con il povero Tommaso e s'innamora di un certo Enea. Tommaso non riesce a mettersi l'anima in pace, e tenta di tutto per riconquistarla: si rivolge persino ad una cartomante. Alla fine Cecilia si rimetterà con Tommaso, ma il giorno delle nozze lui prende un'inaspettata decisione.

In Pensavo fosse amore invece era un calesseal fianco di Massimo Troisi troviamo Francesca Neri, Marco Messeri e Angelo Orlando che grazie a questo ruolo ottenne il David di Donatello nel 1992 come miglior attore non protagonista.

La colonna sonora è firmata da Pino Daniele, per questo film il cantante ha scritto il brano Quando, che gli è valso il premio Globo d'Oro alla miglior musica nel 1992. Il film è ricco di frasi che sono diventate dei piccoli cult tanto che Maschi contro Femmine diretto da Fausto Brizzi si apre con una citazione di Pensavo fosse amore invece era un calesse: "Secondo me un uomo e una donna sono le persone meno adatte a sposarsi".