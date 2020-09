Penny McCarthy è morta, era stata la controfigura di Carrie Fisher in Guerre Stellari

Online è stato annunciato che Penny McCarthy è morta, negli anni '70 e '80 aveva lavorato in film come Guerre Stellari.

Penny McCarthy è morta: la produttrice e assistente che ha lavorato anche come controfigura di Carrie Fisher nel film Guerre stellari negli ultimi anni era apparsa più volte nel circuito delle convention ed era una presenza molto amata tra gli organizzatori e i frequentatori degli eventi.

Il sito Fantha Tracks ha confermato la triste notizia, senza però rivelare la causa del decesso o altri dettagli.

Sulla pagina Facebook di Elite Signatures è stato scritto: "Un vero peccato svegliarsi e scoprire che Penny McCarthy è tristemente morta. Rivolgo le mie condoglianze alla sua famiglia, era una persona adorabile e sono stato felice di averla incontrata di nuovo a dicembre nella città di Los Angeles".

Negli anni '70 e '80 Penny McCarthy aveva lavorato come assistente alla produzione in diversi progetti come il documentario sui Rolling Stones Time Is on Our Side - The Rolling Stones, Diritto di cronaca diretto da Syndey Pollack e Le mille luci di New York con Michael J. Fox.

Sul set della saga stellare ha avuto diversi ruoli: un membro del gruppo che si esibisce nella Cantina Band su Mos Eisley, un Jawa e il criminale Kardue'sai'Malloc.

Penny, inoltre, è stata la controfigura di Carrie Fisher nella scena di Guerre stellari in cui la principessa Leia inserisce il disco in R2-D2. Il personaggio alieno di Karduie'sai'Malloc, legato a una ricompensa per i cacciatori di taglie davvero elevata, è diventato poi uno dei più conosciuti della saga ed è poi apparso nel famoso Star Wars Holiday Special, anche se intepretato da un'altra persona.

La carriera nel mondo del cinema di Penny McCarthy si è conclusa poi negli anni '80.