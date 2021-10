Penelope Cruz e Javier Bardem: come si sono conosciuti, il matrimonio e i figli

Questa estate Penélope Cruz e Javier Bardem hanno festeggiato 11 anni di matrimonio: i due si sono sposati in segreto alle Bahamas nel 2010. Ripercorriamo la loro storia d'amore, da quando si sono conosciuti fino alla nascita dei loro due figli: Leo, nato nel 2011, e Luna, nata nel 2013.

I due si sono conosciuti all'inizio della loro carriera, nel 1992 sul set di Prosciutto prosciutto di Bigas Luna, ma l'amore tra la coppia è scoppiato anni dopo: durante le riprese di Vicky Cristina Barcelona. Da allora Penelope e Javier non si sono mai più separati e il 14 luglio del 2010 si sono sposati su un isola di un amico nelle Bahamas: probabilmente si tratta di Johnny Depp.

Dal giorno del loro matrimonio Javier e Penélope non sono mai stati il centro di gossip o scandali grazie ad una promesso reciproca: "Nell'amore è importante avere rispetto per l'altro". Le apparizioni sui red carpet da parte della coppia sono piuttosto occasionali e pacate, ma Bardem si lascia andare spesso con delle romantiche dichiarazioni d'amore: "Lei ha quello che io chiamo 'il sangue dell'amore'. Mette passione in ogni cosa. Questo per me è molto attraente. Ci sono donne bellissime e donne sexy. Penélope è entrambe le cose."

Penelope Cruz e Javier Bardem condividono due figli, Leo, nato nel 2011, e Luna, nata nel 2013, e hanno recitato insieme in ben otto le pellicole: Prosciutto Prosciutto, Mas que amore, frenesì, L'amore nuove gravemente alla salute, Carne tremula, Vicky Cristina Barcelona, The Counsselor Il procuratore, Escobar - il fascino del male e Tutti lo sanno.