Penelope Cruz distrugge un capolavoro dell'arte italiana in un video promo di Vanity Fair

Penelope Cruz ha distrutto uno dei più famosi capolavori dell'arte italiana in un video promozionale girato per Vanity Fair e postato sulla propria pagina Instagram.

L'ultimo video pubblicato su Instagram da Penélope Cruz, in occasione del suo recente servizio fotografico di Vanity Fair, in cui l'attrice ha distrutto un dei più celebri capolavori della storia dell'arte italiana ha lasciato tutti a bocca aperta, anche se per ragioni piuttosto diverse.

Il 18 febbraio la Cruz ha pubblicato un suo cortometraggio di 30 secondi, filmato per il numero di Vanity Fair Hollywood, con la didascalia "Vanity Fair #hollywoodissue @vanityfair" in cui ha taggato una pletora di persone di talento che hanno contribuito a realizzarlo.

Nel video, vediamo la star fissare la telecamera mentre si allontana per prendere della vernice rossa che usa per dipingere sopra "La nascita di Venere" di Sandro Botticelli. In seguito l'attrice firma il suo nome su una lavagna trasparente per poi sorridere sfacciatamente alla telecamera prima di allontanarsi.

Questo video promozionale è stato specificatamente realizzato per Hollywood Issue di Vanity Fair, in cui vengono mostrati alcuni dei candidati all'Oscar di quest'anno. I fan di Penelope Cruz sono rimasti a bocca aperta per il suo aspetto incredibile, sia nel video che nelle foto, mentre alcuni fan italiani hanno criticato il contenuto del filmato, dicendo di non aver apprezzato affatto la "distruzione" astratta della celebre opera di Botticelli.