Pedro Pascal negli anni ’90: le foto mai viste prima fanno impazzire i fan

Pedro Pascal è tornato al centro dell'attenzione online, ma questa volta non per un nuovo film o una serie TV. Stavolta, a far discutere sono alcune foto inedite degli anni '90, che ritraggono l'attore quando era ancora lontano dalla popolarità internazionale.

I fan, affascinati dal suo aspetto giovanile e dai progetti dimenticati, hanno riscoperto un lato più intimo e autentico della star oggi conosciuta per The Last of Us, Narcos e dei Fantastici Quattro.

Vecchie foto mai viste prima riportano Pedro Pascal in tendenza

Le immagini circolate in rete mostrano un Pedro Pascal giovanissimo, sorridente accanto all'amica Sarah Paulson o sul set di alcuni suoi progetti dei primi anni di carriera. Capelli più lunghi, stile più casual e un'aria spensierata ben diversa da quella dell'icona hollywoodiana di oggi. L'effetto nostalgia è stato immediato e potente: l'hashtag "Pedro Pascal negli anni '90" è schizzato in tendenza su più piattaforme.

never forget sarah paulson literally said this about ✨pedro pascal✨

"HE IS: powerful, soulful, hilarious, goofy, capable of having the deepest conversations, willing to hold your hair back when you're sick...He is no figment-he's real." pic.twitter.com/I7myDvO64H — ⃟ tori ☻ | sunny 17 (@rcnaldmcdonald) April 25, 2023

Il fascino delle foto non è legato solo all'aspetto fisico. Molti utenti hanno approfittato dell'occasione per rispolverare i primi ruoli di Pascal, spesso trascurati. È il caso della sua partecipazione in serie TV come The Good Wife, dove un fan ha dichiarato: "L'ho riconosciuto solo dopo un attimo. Era completamente diverso, ma la voce era la sua". Tra i primi crediti dell'attore figurano anche apparizioni in Buffy - L'ammazzavampiri e nella serie Undressed di MTV.

Le difficoltà prima della fama e i lavori fuori dal set

Prima di affermarsi come attore, Pascal ha svolto diversi lavori per mantenersi, anche se, come ha ammesso lui stesso, non è mai stato un cameriere modello. In una vecchia intervista, l'attore ha raccontato di essere stato licenziato più volte: "Se mi piacevi, ti servivo bene. Se non mi piacevi, no. Non era un gran metodo per tenersi un lavoro".

Comic-Con 2014: Pedro Pascal dal panel de Il trono di spade

Questa umanità e vulnerabilità hanno rafforzato il legame con il pubblico, che oggi vede in lui non solo una star, ma anche una figura di riscatto e determinazione.

Oggi, Pedro Pascal è tra gli attori più richiesti e amati a livello globale. Dopo il successo ottenuto con Il trono di spade, Narcos, The Mandalorian e The Last of Us, ora interpreta Reed Richards nel reboot dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios. Eppure, queste vecchie foto ci ricordano da dove tutto è cominciato: un giovane ambizioso con il sogno di recitare, la cui determinazione ha infine conquistato il mondo.