Pedro Pascal e Matt Damon star del nuovo film diretto da Ethan Coen, svelato il titolo

Le star Pedro Pascal e Matt Damon si sono unite al cast del nuovo film di Ethan Coen, il suo primo progetto narrativo come regista solista senza il fratello Joel Coen. Focus Features ha anche svelato il titolo del film, Drive-Away Dolls, e la data di uscita nelle sale, prevista per settembre 2023.

Drive-Away Dolls sarà una commedia interpretata da Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan. Il film segue Jamie, uno spirito libero disinibito che lamenta l'ennesima rottura con una ragazza, e la sua pudica amica Marian, che ha un disperato bisogno di rilassarsi. Alla ricerca di un nuovo inizio, le due intraprendono un viaggio improvvisato a Tallahassee, ma la situazione precipita quando incontrano un gruppo di criminali inetti lungo la strada.

Beanie Feldstein, Pedro Pascal, Colman Domingo, Bill Camp e Matt Damon andranno a costituire l'eccentrica posse che dà del filo da torcere alle due protagoniste. Ethan Coen dirigerà il film che ha scritto con la moglie Tricia Cooke e di cui è anche produttore.

Parlando della scelta di lavorare da solo a Indiewire, interrompendo la carriera trentennale in coppia col fratello Joel Coen, Ethan ha negato che ci siano state liti o rotture drammatiche, ma solo un po' di stanchezza: "Non è successo niente, certamente niente di drammatico". Inizi quando sei un bambino e vuoi fare un film. Tutto è entusiasmo puro. E il primo film è solo molto divertente. E poi il secondo film è molto divertente, quasi quanto il primo. E dopo 30 anni, non che non sia divertente, ma è più un lavoro di quanto non fosse stato in principio".