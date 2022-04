Pedro Pascal combatte la depressione esplorando gli account Instagram dei suoi fan

Pedro Pascal ha ammesso che a volte, quando si sente giù, guarda gli account Instagram dei suoi fan. L'attore, a fianco di Nicolas Cage nel cast di The Unbearable Weight of Massive Talent, ha rivelato perfino di avere un account preferito.

We Can Be Heroes: Pedro Pascal in una scena del film

Prima delle sue avventure lavorative più recenti, Pedro Pascal si è fatto un nome grazie ai ruoli iconici nelle serie tv Il Trono di Spade e Narcos. I fan de Il Trono di Spade non dimenticheranno mai la raccapricciante scena della morte del suo personaggio, Oberyn Martell. Successivamente l'attore è stato chiamato a interpretare il protagonista della serie Disney+ The Mandalorian e ha recitato in Wonder Woman 1984, entrando definitivamente nel cuore dei fan di ogni parte del globo.

Naturalmente, i fan di Pedro Pascal hanno aperto account sui social media dedicati interamente all'attore, condividendo foto e video e celebrando il loro beniamino. Lo stesso Pascal, che può essere trovato su Instagram come @pascalispunk, ne è entusiasta tanto da confessare a Vanity Fair che di tanto in tanto scorre gli account dei fan per tirarsi su quando ha una brutta giornata. Pascal ha perfino segnalato il suo account Instagram preferito, @pedropascalfanaccount.

The Last of Us, Pedro Pascal: "Ecco cosa hanno in comune The Mandalorian e la serie HBO"

Oltre alle sue doti recitative, Pedro Pascal è amato dai fan per il suo senso dell'umorismo e la sua umiltà che lo rende un antidivo e anche le sue dichiarazioni a Vanity ce lo confermano. Prossimamente ritroveremo Pedro Pascal nella terza stagione di The Mandalorian, ma nel 2023 l'attore arà protagonista dell'attesa serie HBO The Last of Us, adattamento dell'acclamato videogioco.