Pedro Pascal e Chris Hemsworth possibili protagonisti di Crime 101, tratto da un racconto di Don Winslow

Amazon e Netflix stanno lottando per ottenere i diritti del film Crime 101, tratto da un racconto di Don Winslow, e Pedro Pascal e Chris Hemsworth ne saranno i protagonisti.

Un possibile progetto con due star

Alla regia di Crime 101 ci sarà il regista Bart Layton, autore di American Animals, e per ora Pedro Pascal e Chris Hemsworth hanno dimostrato il proprio interesse per il progetto, anche se attualmente non hanno firmato alcun contratto.

La storia viene descritta come dall'atmosfera simile a Heat con al centro dei ladri di gioielli di alto livello e la polizia che collega i furti al cartello del narcotraffico colombiano. Il detective Lou Lubesnkick ha altre idee e cerca di incastrare uno dei delinquenti, un ladro che cerca di compiere il suo ultimo colpo.

La storia è stata pubblicata per la prima volta nel 2020 in una raccolta di opere di Don Winslow.