Pedro Pascal: "Avrei detto sì a qualsiasi cosa mi avesse chiesto Almodóvar"

L'attore Pedro Pascal ha ammesso che sarebbe stato disposto a qualsiasi cosa pur di essere diretto da Almodóvar, che lo ha voluto come protagonista del corto Strange Way of Life.

Pedro Pascal ha parlato della sua esperienza sul set di Strange Way of Life, il cortometraggio diretto da Pedro Almodóvar che lo vedrà protagonista accanto a Ethan Hawke.

Il progetto debutterà al festival di Cannes 2023 e avrà la durata di circa 30 minuti

Il ruolo affidato alla star di The Last Of Us nell'opera è quello di un uomo che fa visita a uno sceriffo, amico e amante, dopo 25 anni.

Pedro Pascal, intervistato da Insider, ha dichiarato: "Poteva chiedermi di fare qualsiasi cosa e lo avrei fatto senza nemmeno fare domande. Ha assolutamente aperto un mondo intero all'insegna della narrazione, del colore, della ribellione e della sessualità che è stato totalmente intossicante, pericoloso, esilarante, straziante e abbracciava l'intero spettro, ma con uno stile così unico".

Il protagonista di The Mandalorian ha quindi aggiunto: "Poter lavorare con Ethan Hawke, di cui ho visto i film fin da quando ero un ragazzino e che ho visto a teatro a Broadway e non solo, di cui ho letto i libri, ho apprezzato gli spettacoli che ha diretto, e i film grandi, piccoli, i progetti horror... Era un'opportunità realmente incredibile da lasciarsi sfuggire per imparare e apprezzare l'esperienza di essere al lavoro di persone come loro. Affrontare tutto quanto è stato incredibile".

Strange Way of Life, secondo il suo interprete, è un "western queer nel senso che sono due uomini e si amano, e si comportano in modo opposto in quella situazione_"