Pechino Express torna su Sky: il promo svela la data d'inizio del nuovo viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone

La nuova edizione di Pechino Express si preannuncia all'insegna del viaggio estremo. Il percorso a tappe che andrà in onda su Sky e in streaming su NOW**, ed è stato anticipato dal promo ufficiale che introduce un'avventura ancora più intensa del solito.

Lo storico programma si appresta a sbarcare per il quarto anno sulla piattaforma satellitare e in streaming, per cercare di confermare il grande successo di pubblico e ribadire l'amore dei fan accumulato nel corso delle varie edizioni.

La data d'inizio del nuovo viaggio nell'Estremo Oriente

La nuova edizione prenderà il via il 12 marzo e protagoniste saranno dieci coppie pronte a confrontarsi con prove imprevedibili, difficoltà inattese e soluzioni spesso radicali per superare ogni ostacolo. Il tema di quest'anno, come anticipato in precedenza, è 'L'Estremo Oriente'.

Il percorso partirà dall'Indonesia, attraverserà la Cina e culminerà in Giappone, nel cuore del Sol Levante. Un itinerario che richiederà grande capacità di adattamento, elemento che, più che mai, diventerà decisivo per affrontare quello che si annuncia come il viaggio più impegnativo e affascinante della televisione italiana.

Il cast al completo e le novità: Costantino con tre inviati alla guida

Alla guida del programma è stato confermato Costantino della Gherardesca, affiancato per la prima volta da tre inviati d'eccezione: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Il promo, firmato da Sky Creative Agency, suggerisce che lungo la rotta tutto potrà accadere e che l'imprevedibilità sarà la vera costante di questa stagione.

Le coppie che parteciperanno a questa nuova edizione di Pechino Express sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (Gli Spassusi), Chanel Totti e Filippo Laurino (I Raccomandati), Jo Squillo e Michelle Masullo (Le Dj), Fiona May e Patrick Stevens (I Veloci), Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper), Steven Basalari e Viviana Vizzini (Gli Ex), Tay Vines e Assane Diop (I Comedian), Elisa Maino e Mattia Stanga (I Creator), Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste) e Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani (Le Biondine).