Pechino Express 2025, stasera su Sky la finale mozzafiato in Nepal: chi conquisterà il tetto del mondo?

Ultima tappa per le coppie in gara a Pechino Express 2025, pronte a disputare la finale in Nepal. Non mancheranno le emozioni e i colpi di scena tra la Skywalk Tower e la Valle di Katmandu: chi vincerà?