Pechino Express 2025, semifinale stasera su Sky: Fabio Caressa malus, chi sono i concorrenti ancora in gioco

Tensione alle stelle e zaini pronti: questa sera, giovedì 1° maggio alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, va in onda la semifinale di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo. E stavolta si fa sul serio: 305 chilometri in Nepal, tra prove estreme, alleanze traballanti e un ritorno che farà impazzire i fan (e i concorrenti).

Pechino Express 2025, la semifinale in Nepal tra Pokhara e Katmandu

Pechino Express 2025, finale in Nepal

Le quattro coppie ancora in gara sono più agguerrite che mai. I Medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi), i Complici (Dolcenera e Gigi Campanile), gli Estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese) e le Atlantiche (Ivana Mrázová e Giaele De Donà) daranno il tutto per tutto per accedere alla tanto sospirata finale.

La corsa li porterà dal pittoresco lago di Phewa alla caotica Katmandu, passando per il villaggio di Sauraha. E no, non mancheranno colpi di scena: tra scimmie, lumache e sfide al limite della follia, tutto può succedere.

Caressa is back: e porta guai!

Fabio Caressa a Pechino Express 2025

Ebbene sì, è tutto vero: Fabio Caressa torna a Pechino Express dopo essere stato uno dei protagonisti della scorsa edizione. Ma stavolta non vestirà i panni del concorrente, bensì quelli del "malus calcistico". Il giornalista sportivo più amato del piccolo schermo brandirà una Football Flag pronta a mettere i bastoni tra le ruote ai viaggiatori. Risate assicurate, ma attenzione: anche le strategie più solide potrebbero saltare.

Sfida vantaggio, tattiche e tanta adrenalina

Le prime due coppie a firmare il temuto Libro Rosso si daranno battaglia in una prova vantaggio che potrebbe ribaltare tutto. Con solo 1 euro al giorno e una dotazione base nello zaino - come sempre - i nostri vip dovranno superare non solo la fatica, ma anche i loro limiti. E in palio c'è il sogno: accedere alla finalissima sul Tetto del Mondo.

Chi sarà abbastanza strategico, veloce (e fortunato) da conquistare l'ultimo pass disponibile? L'appuntamento è fissato per questa sera alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Con Costantino della Gherardesca e l'irresistibile Fru a guidare la carovana più pazza della TV, tutto può succedere. Stay tuned.