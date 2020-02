Pechino Express 2020 e il Coronavirus: "Le puntate girate prima dell'epidemia"

A Pechino Express 2020 per i concorrenti nessun rischio Coronavirus. Nella prima puntata abbiamo avuto la conferma che l'adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca è stato girato prima che scoppiasse l'epidemia.

La psicosi del Coronavirus attanaglia l'Italia, per questo i produttori di Pechino Express hanno voluto iniziare il programma con una precisazione: "Il programma che va ora in onda è stato registrato prima dell'attuale emergenza sanitaria".

Il messaggio di avviso, sembra sia stato chiesto dagli stessi concorrenti. Le dieci coppie di Pechino Express 2020, visti i tempi, non vogliono essere considerati possibili untori del virus. Infatti, nei giorni precedenti alla messa in onda del programma, molti sui social si erano chiesti se fosse il caso di trasmettere Pechino Express in piena emergenza da Coronavirus. La produzione con questo messaggio ha voluto tranquillizzare tutti.

L'ottava edizione di Pechino Express è presentata ancora una volta da Costantino Della Gherardesca che ci accompagnerà alla scoperta dell'Oriente e delle sue stagioni: dall'estate della Thailandia, alla primavera della Cina per arrivare all'inverno della Corea del Sud.