I Peccatori: già in sviluppo il sequel dell'horror con vampiri di Ryan Coogler?

Secondo alcuni recenti rumor, sarebbe già in via di sviluppo il sequel della pellicola con Michael B. Jordan dopo il successo al box-office

Ryan Coogler ha sempre concepito il suo I Peccatori come l'inizio di qualcosa di più vasto. Quando la Warner Bros. ha acquistato il film per la prima volta, l'Hollywood Reporter ha riferito che il film era stato presentato con un "potenziale di franchising".

Ora, dopo aver incassato quasi 270 milioni di dollari in patria, quel potenziale potrebbe essere diventato realtà. Un nuovo elenco pubblicato da Production Weekly elenca I Peccatori 2 come "in fase di sviluppo", con Coogler che dovrebbe tornare alla regia.

Sebbene il sequel appaia inevitabile, non andrà avanti fino a quando Coogler non avrà completato il suo impegno sull'imminente reboot di X-Files e forse anche il suo lavoro su Black Panther 3. Tuttavia, a Hollywood, un'IP originale di successo come questa non si esaurisce mai con un solo film. Ci sono sempre troppi soldi in ballo perché _I Peccatori 2 non si faccia.

Cosa racconta I Peccatori, la trama e il cast del film

I Peccatori: Michael B. Jordan in una foto

L'horror-thriller dai toni soprannaturali segue le vicende di due fratelli gemelli. Dopo aver lasciato il loro paese natale per cercare la loro strada, i due ritornano dopo tempo nella loro città, per lasciarsi alle spalle i loro problemi e ricominciare una nuova vita. Tuttavia, presto si rendono conto che i demoni del loro passato non sono nulla in confronto alle presenze malvagie che li aspettano al loro ritorno.

I Peccatori: Hailee Steinfeld in una sequenza

Diretto e scritto da Ryan Coogler, I Peccatori è un film molto ambizioso che mescola diversi generi: il dramma e il thriller, l'action e l'horror, senza seguire necessariamente dei canoni predefiniti ma esplorando elementi narrativi utilizzati in passato, e qui rielaborati dal regista secondo il suo stile estremamente dinamico, già dimostrato in opere precedenti. Leggete la nostra recensione del film.

Il cast artistico de I Peccatori include, come protagonista, Michael B. Jordan, alla quinta collaborazione con Coogler e qui coraggiosamente alle prese con un duplice ruolo, quello dei fratelli gemelli Elijah ed Elias Smoke. Accanto all'attore statunitense, troviamo anche Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Li Jun Li, Delroy Lindo, Yao, Helena Hu, Lola Kirke, Peter Dreimanis e Saul Williams.