Peaky Blinders: svelati gli attori della serie che torneranno per il film Netflix

Oltre a Cillian Murphy, torneranno anche altri membri del cast dello show durato per ben sei stagioni sulla piattaforma

Con Cillian Murphy già sul set, la produzione del film di Peaky Blinders ha appena annunciato quali altre star della serie originale riprenderanno i loro ruoli nel prossimo capitolo del crime drama.

Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck riprenderanno i loro ruoli accanto al Tommy Shelby di Murphy, che sarà ancora il protagonista della storia. Anche Jay Lycurgo si è unito al film in un ruolo che al momento rimane avvolto nel mistero.

Nell'ultima stagione della serie originale, Graham ha interpretato Hayden Stagg, il leader del sindacato dei lavoratori portuali di Liverpool. Rundle è stata invece una colonna portante per tutte e sei le stagioni nel ruolo di Ada, la sorella di Tommy Shelby, così come Dennehy nel ruolo di Charlie Strong, una sorta di zio dei fratelli Shelby. Lee ha interpretato Johnny Dogs, un amico di Tommy, mentre Ian Peck ha prestato il volto a Curly, l'assistente di Charlie.

Peaky Blinders: Cillian Murphy sul set del film

Le riprese del film sono iniziate la scorsa settimana e per l'occasione è stata rivelata una prima immagine di Murphy di nuovo nei panni del suo personaggio. La trama del film rimane strettamente segreta, ma viene descritta come "un'epica continuazione della pluripremiata saga di gangster, ambientata nelle strade senza legge di Birmingham nel Novecento".

Gli altri volti del cast già annunciati

Anche Rebecca Ferguson, Tim Roth e Barry Keoghan faranno parte del cast del film in ruoli non ancora rivelati. Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, ha scritto la sceneggiatura e Tom Harper (Heart of Stone, Wild Rose) sarà impegnato alla regia.

Knight è anche produttore insieme a Murphy, Patrick Holland e Guy Heeley in associazione con BBC Film. Tra i produttori esecutivi figurano inoltre Harper, David Kosse, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook e Andrew Warren.