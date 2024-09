Peaky Blinders, Barry Keoghan "Ho letto la sceneggiatura del film, sarà qualcosa di epico"

Bird di Andrea Arnold è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival sabato 7 settembre. Il film di MUBI segue la dodicenne Bailey (l'esordiente Nykiya Adams) mentre diventa maggiorenne ai margini dell'Inghilterra di mezzo, vivendo con il padre Bug (Barry Keoghan) dall'altra parte della città rispetto alla madre e alle due sorelle.

Entrambe le star, Keoghan e Adams, hanno parlato con IndieWire sul red carpet del TIFF, ripensando all'esperienza di lavoro con Arnold e anticipando alcuni dei loro progetti futuri più interessanti.

"Era discutibile sul momento, perché ci chiedeva di fare certe cose perché non conoscevamo la sceneggiatura completa", ha detto la Adams a proposito della regia della Arnold. "Quando l'abbiamo scoperto, ci siamo detti: 'Cosa?' E poi, quando lo abbiamo rivisto, tutto è andato al suo posto e ha avuto senso".

Keoghan ha poi elogiato la nuova arrivata per il suo primo ruolo. "Prima di tutto, poter lavorare con Andrea Arnold nel tuo primo film... che invidia", ha detto l'attore a IndieWire. "È stata un'esperienza, ed è stato affascinante guardare Nykiya e Jason [Buda] fare il lavoro e portare quell'emozione e quella fiducia e quello stato di vulnerabilità e ne sono rimasto affascinato".

The Batman 2: Barry Keoghan riprenderà il ruolo di Joker? Parla l'attore

Peaky Blinder e i prossimi progetti

Recentemente è stato annunciato che Cillian Murphy sarà il protagonista di un film ufficiale di Peaky Blinders, titolo che fungerà anche da conclusione alla serie. Anche se i dettagli sul suo ruolo non sono stati resi noti, Keoghan ha anticipato qualcosa del progetto e ha rivelato di aver letto la sceneggiatura.

Gli spiriti dell'isola: un'immagine di Barry Keoghan

"Non sarei legato al progetto se non avessi letto la sceneggiatura", ha detto Keoghan. "Ma sì, ho letto la sceneggiatura e mi è piaciuta molto, ne ho parlato con Cillian e sarà epico".

Poi Keoghan ha fornito aggiornamenti sullo stato del film di Trey Edward Shults con The Weeknd e Jenna Ortega. "È stato completato e stiamo solo aspettando qualche buona notizia", ha detto Keoghan. "Quindi rimanete sintonizzati, come dite voi in America".