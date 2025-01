Barry Keoghan è coinvolto in una rivalità tra famiglie nel trailer di Bring Them Down

Bring Them Down, in arrivo a febbraio sugli schermi di MUBI, ha come star Barry Keoghan e Christopher Abbott, ecco il trailer.

Barry Keoghan, star di film come Saltburn, e Christopher Abbott sono i protagonisti di Bring Them Down, in arrivo negli Stati Uniti e nel Regno Unito il 7 febbraio.

Nel video condiviso online da MUBI si vedono i primi dettagli del dramma che avrebbe dovuto avere come star Paul Mescal e Tom Burke, sostituiti poi dai due colleghi nel 2023.

Cosa racconterà il film con Barry Keoghan

Bring Them Down è l'esordio alla regia di Christopher Andrews e racconta la storia di Michael, personaggio affidato a Christopher Abbott, l'ultimo figlio di una famiglia di allevatori di pecore, che vive con l'anziano padre Ray (Colm Meaney). Alle prese con il senso di colpa legato alla morte della madre, Michael si è isolato dal resto del mondo. Quando lo scontro con il rivale Gary (Paul Ready) e suo figlio Jack (Barry Keoghan) inizia a peggiorare, Michael si ritrova coinvolto in una devastante catena di eventi che lo obbligano a confrontarsi con gli orrori del suo passato, segnando per sempre entrambe le famiglie.

Nel team della produzione ci sono Julianne Forde, Jacob Swan Hyam, Ivana MacKinnon, Jean-Yves Roubin, Ruth Treacy, e Cassandre Warnaut.

Bring Them Down è stato presentato in anteprima al festival di Toronto nel mese di settembre.

I prossimi progetti della star di Saltburn

Barry Keoghan, che ha avuto un'accoglienza positiva da parte della critica grazie alla sua interpretazione in Saltburn, ha recentemente concluso le riprese del film di Peaky Blinders, sequel della serie con star Cillian Murphy. Tra i suoi prossimi progetti c'è poi il lungometraggio biografico sui Beatles in cui avrà la parte di Ringo Starr e, forse, un'apparizione in The Batman 2, sequel con star Robert Pattinson in cui dovrebbe riprendere il ruolo del Joker.