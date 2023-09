PAW Patrol festeggia 10 anni: a settembre arriva nelle sale il secondo film cinematografico

La property prescolare numero 1 in Italia e in numerosi Paesi al mondo amplia il suo universo con il secondo film 'PAW Patrol - Il Super Film' nelle sale a partire da settembre.

PAW Patrol, la property di Spin Master Entertainment, coprodotta con Nickelodeon, che racconta le avventure della squadra di pronto intervento più amata dai bambini e dalle bambine di tutto il mondo, raggiunge il traguardo del10° Anniversario. Dieci anni nei quali si è posizionata come il più grande fenomeno prescolare in Italia e in numerosi Paesi al mondo, con dieci stagioni della serie tv (in onda in Italia ininterrottamente tutti i giorni su Nick Jr, Sky 603, e in chiaro su Cartoonito), un film cinematografico campione d'incassi, per la regia di Cal Brunker con le voci di tante celebrities tra cuiKim Kardashian, Jimmy Kimmel, Iain Armitage e una linea di giocattoliperennemente sold out firmata Spin Master.

Paw Patrol: un'immagine della serie animata

PAW Patrol racconta le avventure di Ryder, un bambino appassionato di tecnologia, e della sua squadra di sei cuccioli, ciascuno con un'abilità particolare, pronti a qualunque missione per aiutare gli abitanti di Adventure Bay nei piccoli e grandi problemi quotidiani. Ogni volta che c'è un problema, i cuccioli Chase, Marshall, Rubble, Zuma, Rocky e Skye sono pronti all'azione: grazie all'amicizia, allo spirito di squadra e alla solidarietà, per loro, "nessun lavoro è faticoso per un cucciolo coraggioso"!

Paw Patrol: un momento della serie d'animazione

Un racconto valoriale, aspirazionale, inclusivo, che ha conquistato fin da subito la fiducia dei genitori per la sua capacità di veicolare messaggi importanti con un linguaggio adatto al pubblico prescolare, comprensibile per i più piccoli ma al contempo emozionante e coinvolgente.

Era il 12 agosto 2013 quando il primo episodio della serie tv, creata da Keith Chapman e co-prodotta da Spin Master Entertainment e Nickelodeon, brand di Paramount, debuttò negli Stati Uniti e in Canada: da allora la franchise ha conquistato oltre 180 Paesi nel mondo, riempiendo gli schermi, i negozi di giocattoli, i cinema di tutto il mondo. Un successo planetario che ha trasformato PAW Patrol nella property dei record e in un fenomeno di costume, citato pubblicamente anche da star internazionali come Keira Knightley, Mila Kunis e Serena Williams.

Paw Patrol: una scena della serie animata

Dopo 10 anni, il suo successo continua grazie alla capacità di evolversi e adattarsi alle nuove generazioni di bambini, e sono in arrivo, anche in Italia, importanti ulteriori tasselli di questa grande storia. In arrivo nelle sale dal 28 settembre 2023 il secondo film PAW Patrol - Il Super Film, prodotto da Spin Master Entertainment, Nickelodeon Movies e Paramount Pictures e distribuito da Eagle Pictures, in cui è confermata la regia del veterano dell'animazione Cal Brunker (BigFoot, Nut Job 2 - Tutto molto divertente; Fuga dal pianeta Terra) e di cui sono state annunciate alcune importanti new entry nel cast: la versione originale in inglese vedrà tra i doppiatori l'attrice vincitrice di un Golden Globe Taraji P. Henson, la star del tennis Serena Williams, North West e Saint West, che reciteranno al fianco della loro mamma Kim Kardashian, e ancoraKristen Bell, Chris Rock e James Marsden.