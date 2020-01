Pavarotti, Fargo e Tomb Raider nel gennaio 2020 di TimVision!

Il listino di TimVision di gennaio 2020 mette in campo molti film attesi, tra cui Pavarotti il documentario, Tomb Raider con Alicia Vikander o la serie tv Fargo, insieme a molti altri titoli.

Per quanto riguarda il cinema, dall'8 gennaio in prima visione esclusiva arriva il documentario Pavarotti, diretto da Ron Howard. Un appassionante dietro le quinte con filmati inediti e interviste che illustrano aspetti mai indagati della vita del Maestro. Il film, di cui abbiamo parlato nella recensione di Pavarotti, è realizzato con filmati mai visti prima e immagini delle performance più iconiche del tenore che offrono un ritratto intimo ed emozionante dell'artista e dell'uomo, il più amato cantante d'opera di tutti i tempi con oltre 100 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera.

Tomb Raider: l'attrice Alicia Vikander in una foto del film

In arrivo anche Valerian e la città dei mille pianeti, pellicola di fantascienza diretta da Luc Besson; Miss Sloane - Giochi di potere, thriller politico con Jessica Chastain; e Tomb Raider, l'ultimo adattamento cinematografico dell'omonimo videogioco.

Nel mondo delle serie tv arrivano su TimVision le prime due stagioni di Fargo, la serie tv crime ispirata all'omonimo film dei fratelli Coen. Una serie antologica con un grande cast. Arrivano anche due teen drama per i più giovani: Guidance, la serie per giovani prodotta da AwesomenessTV, la cui prima stagione è uscita nell'ottobre 2015 e l'ultima nell'agosto del 2017. In più spazio anche a Zac & Mia, serie televisiva creata da Allen Clary e Andrew Rothschild per il network go90 e basata sull'omonimo romanzo di A.J. Betts. Per i più piccoli, tra le principali novità del mese troviamo la serie tv Club 57, la stagione 8 di Winx Club e i titoli prescolari Blue's Room e Clay Time.