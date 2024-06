Paul Walter Hauser: "Non dite che sono come Vin Diesel, io sono puntuale e avvicinabile"

Un frangente dell'intervista a Paul Walter Hauser al press junket di Inside Out 2 sta guadagnando attenzione sui social media per un attacco dell'attore nei confronti del collega Vin Diesel, a causa di presunti atteggiamenti non professionali della star di Fast and Furious nei confronti di cast e troupe sul set.

I due non hanno mai lavorato insieme ma il doppiatore di Imbarazzo nel film Pixar pare non abbia proprio intenzione di farlo in futuro, a causa di ciò che ha sentito dire sul famoso collega, protagonista da decenni della saga action nel ruolo di Dom Toretto.

Paragone sbagliato

Alla domanda specifica di un intervistatore, Paul Walter Hauser, che gli ha chiesto se il suo arco narrativo in Inside Out 2 significa essere 'come Vin Diesel', l'attore ha risposto con veemenza:"Per favore, non dirlo. Mi piace pensare di essere puntuale e avvicinabile. Amo le persone ma quando sento storie su attori di Hollywood che vengono pagati molto bene e maltrattano le persone li denuncio costantemente ed è una soddisfazione".

Hauser si riferisce alle voci secondo cui Vin Diesel abbia degli atteggiamenti poco professionali e scorretti nei confronti dei colleghi di lavoro. Nel corso degli anni sono state diverse le testimonianze che hanno indicato Diesel come un ritardatario sul set, additato come uno dei motivi della rottura con Dwayne Johnson, smentito successivamente dal diretto interessato.

Paul Walter Hauser fa parte del cast di doppiatori di Inside Out 2 nei panni di Imbarazzo, una delle nuove emozioni inserite da Pixar e del coach Roberts, al fianco di colleghi come Amy Poehler, Phyllis Smith, Maya Hawke, Liza Lapira, Lewis Black, Tony Hale, Ayo Edebiri, Adèle Exarchopoulos, Diane Lane, Kyle MacLachlan e June Squibb. Diretto da Kelsey Mann, al suo debutto alla regia, Inside Out 2 è nelle sale italiane dal 19 giugno.