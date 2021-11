Paul Walker, la figlia ricorda il padre per l'anniversario della sua morte: "Mi manchi smisuratamente"

In occasione dell'ottavo anniversario della morte di Paul Walker, la figlia Meadow Walker ha ricordato il padre e gli ha dedicato un commovente post sul suo profilo Instagram.

Meadow Walker ha omaggiato suo padre in occasione dell'ottavo anniversario della morte di Paul Walker. La modella ha dedicato al protagonista di Fast & Furious un toccante post condiviso attraverso il suo profilo Instagram.

Paul Walker è morto il 30 novembre 2013 a causa di un incidente stradale e oggi, esattamente otto anni dopo la sua dipartita, Meadow Walker ha omaggiato suo padre attraverso una foto pubblicata su Instagram. La modella e figlia dell'attore di Fast & Furious ha scritto: "Ti amo e mi manchi smisuratamente. Oggi e ogni giorno celebro la tua vita, il tuo amore e te, il mio migliore amico".

Meadow Walker ha trascorso parte dell'infanzia con la madre, Rebecca Soteros, alle Hawaii. Un anno prima della morte di Paul Walker, però, si è trasferita a vivere in California e, durante questo periodo, ha stretto un ottimo rapporto con il padre. Nel corso di un'intervista risalente al 2013 rilasciata a PEOPLE, Cody Walker - fratello di Paul - ha dichiarato: "Amava essere genitore ed era veramente orgoglioso di sua figlia".

Recentemente, Meadow Walker ha annunciato di aver sconfitto un tumore attraverso il suo profilo Instagram. Inoltre, la figlia di Paul Walker si è sposata ed è stata accompagnata all'altare da Vin Diesel.

Paul Walker è deceduto in un incidente d'auto mentre era passeggero di una Porsche Carrera GT guidata da Roger Rodas - anche lui rimasto ucciso. Secondo i documenti ottenuti da The Blast, Meadow Walker ha raggiunto un accordo con Porsche: ambedue le parti hanno chiesto che il caso di morte ingiusta fosse archiviato. I termini della risoluzione sono stati tenuti riservati.

La modella ha fatto causa alla società nel 2015, sostenendo che suo padre fosse inizialmente sopravvissuto all'incidente, ma fosse bruciato vivo perché intrappolato dalla sua cintura di sicurezza e impossibilitato a muoversi. Durante la causa, sono stati sottolineati i problemi di controllo legati alla Porsche Carrera GT. Le forze dell'ordine hanno stabilito che la causa dell'incidente è stata la velocità tra le 80 e 93 miglia orarie. L'auto è uscita di strada schiantandosi contro un lampione di cemento e due alberi ed è andata in fiamme.

Meadow ha istituito una fondazione no-profit in memoria di suo padre chiamata The Paul Walker Foundation, che ha come scopo la tutela della fauna marina.