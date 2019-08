Paul Walker: sua figlia condivide la foto inedita... col maiale!

Paul Walker è stato ricordato dalla figlia Meadow con una foto inedita in cui l'attore viene ritratto, a sorpresa, accanto a un maiale!

La ragazza ha condiviso lo scatto due giorni fa e i fan hanno apprezzato molto il divertente omaggio alla star di Fast & Furious.

L'attore Paul Walker, che ha purtroppo perso la vita a causa di un incidente stradale nel 2013, è il protagonista della foto pubblicata online dalla figlia Meadow in cui lo si vede sorridente mentre nuota in compagnia di un maiale.

La ragazza non ha purtroppo svelato i retroscena dell'immagine e i dettagli del periodo in cui è stata realizzata, accompagnandola solo dalla didascalia in cui sottolinea: "Sto pensando a te".

Paul Walker ha perso la vita nel 2013, senza completare le riprese del film Fast & Furious 7 che ha poi potuto contare sulla collaborazione di suo fratello per realizzare alcune sequenze necessarie a concludere la storia del suo personaggio.

Il film ha poi incassato oltre 1 miliardo di dollari e il franchise non ha fermato la sua corsa verso le cime dei box office, dando vita anche a un film spinoff, Hobbs & Shaw, attualmente ai vertici delle classifiche di tutto il mondo.