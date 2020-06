Paul Walker: la figlia insieme ai figli di Vin Diesel in un selfie familiare

Meadow Walker, figlia della star Paul Walker, scomparsa prematuramente nel 2013, ha condiviso un selfie con i figli di Vin Diesel, insieme proprio come una famiglia.

Il legame tra la figlia di Paul Walker e i figli di Vin Diesel è forte tanto quanto quello che avevano i loro padri, come dimostra un nuovo selfie condiviso da Meadow Walker tramite il suo profilo Instagram, che li mostra insieme proprio come una dolce famiglia.

Lunedì la figlia ventunenne di Paul Walker ha dimostrato ancora una volta di essere molto vicina alla famiglia diVin Diesel pubblicando una foto con i tre figli dell'attore: le figlie Pauline (che prende il nome da Paul Walker), 5 e Similce, 12, e il figlio Vincent, 10. I quattro sono sorridenti e felici di essere insieme, proprio come una vera e propria famiglia.

Meadow Walker è sempre stata parte della famiglia di Vin Diesel, soprattutto dopo la prematura scomparsa di Paul Walker, avvenuta nel 2013, dopo un brutto incidente d'auto, quando la figlia aveva solo 15 anni. Il divo di Fast & Furious è molto legato a lei, come se fosse una figlia, dimostrandole sempre un grande affetto come ha fatto per i suoi 21 anni: "Potrei dire che sono così orgoglioso della persona che stai diventando...ma la verità è che sono sempre stato orgoglioso di te."

Lo scorso settembre Vin Diesel ha onorato la memoria di Paul Walker nel giorno del suo 46°compleanno:"Le lacrime non vanno mai via, ma cambiano...da quella del lutto a quella della grazia. Speriamo solo di renderti orgoglioso."