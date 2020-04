Paul Walker: l'emozionante video privato condiviso da sua figlia è un tuffo al cuore

Paul Walker appare in un video privato inedito postato dalla figlia Meadow, che su Instagram ha ricordato suo padre in una commovente clip girata il giorno del compleanno dell'attore di Fast and Furious.

Paul Walker, compianto e indimenticabile protagonista di Fast and Furious, compare in un commovente video privato condiviso su Instagram e girato dalla figlia Meadow prima della morte, avvenuta in un incidente d'auto nel 2013.

Meadow Walker, 21 anni, figlia dell'attore Paul Walker, ha scelto di ricordare il padre condividendo sul suo profilo personale di Instagram una clip privata e toccante in cui vediamo la ragazza, sorprendere il papà con degli auguri inaspettati: il video, rilasciato questo martedì, non necessita di un ulteriore nostro commento; le immagini e l'espressione di gioia sul viso di Walker dopo la sorpresa iniziale parlano da sole.

"Non avrei mai pensato che avrei condiviso questo video. Ma ho sentito che era giusto farlo", scrive Meadow nella caption del video. "Fai il bravo. Ti voglio bene. Stai bene."

Paul Walker, amatissimo dai fan del franchise Fast and Furious e non solo, perse la vita nel 2013 a seguito di un tragico incidente automobilistico che sconvolse, oltre ad amici e familiari, anche i colleghi, tra cui Vin Diesel, che lo considera come un fratello. L'incidente avvenne quando le riprese di Fast and Furious 7 non erano state ancora ultimate. Walker aveva appena 40 anni, ed era all'apice della sua carriera artistica.

Il ricordo di Paul Walker nel corso degli anni non si è affievolito, anzi; tuttora i colleghi e i fan dell'attore continuano a omaggiarlo e a tenerne viva la memoria.