Paul Walker: i fan di Fast & Furious lo ricordano commossi a 7 anni dalla morte

Paul Walker perdeva la vita in un incidente stradale il 30 Novembre 2013, esattamente sette anni fa. Oggi, i fan di Fast & Furious lo hanno ricordato condividendo sui social i loro ricordi dell'interprete. Paul Walker è il protagonista del franchise di Fast & Furious insieme a Vin Diesel e ha lasciato un caro ricordo nel cuore di tutti i suoi ammiratori. La sua morte, un mese dopo aver compiuto 40 anni, ha lasciato il mondo in stato di shock. Che ci crediate o no, il tempo vola e sono già trascorsi sette anni da quel tragico evento.

Molti di voi ricorderanno Paul Walker con il nome di Brian O'Conner, la leggenda nel mondo delle corse automobilistiche di Fast and Furious. Nel 2001 e in occasione del primo film del franchise, Walker e Vin Diesel hanno recitato come avversari. Dal quarto episodio in poi, invece, i due si sono alleati e hanno iniziato a lavorare insieme. Nel corso dei successivi film, poi, O'Conner si è unito a tutti gli effetti alla famiglia di Dominic Toretto. Come ricorda Comic Book, Walker è deceduto durante la produzione del settimo film della saga e al suo personaggio è stato concesso un addio straziante e profondamente romantico sulle note di See You Again di Charlie Puth e Wiz Khalifa. Come mostrano i tweet seguenti, la prematura dipartita dell'attore ha profondamente segnato il cuore di tutti i suoi fan. Tyffanyy ha scritto su Twitter: "Non riesco assolutamente a credere che siano già trascorsi 7 anni dalla morte di Paul Walker. A me sembra sia accaduto ieri!". Un altro utente ha detto: "Oggi è il 30 Novembre. Sette anni fa, Paul Walker moriva in un incidente stradale. Continua a gareggiare in pace!".

E ancora, il toccante tweet di un'altra ragazza recita: "Il 30 Novembre 2013, oggi sette anni fa, abbiamo perso una delle anime più belle che siano mai esistite, Paul Walker. Paul era una persona straordinaria ma anche un attivista, un attore e molto altro ancora. Amava le macchine, l'oceano, gli spazi aperti, fare surf e sua figlia, in modo particolare. Per favore, tenete sempre lui e la sua famiglia nei vostri pensieri".

Un altro utente, invece, ha scritto: "Paul Walker non è morto. Semplicemente, è giunto alla linea d'arrivo". La maggior parte degli utenti si è soffermata in modo particolare sugli anni trascorsi dal suo decesso e su quanto questo tempo sia volato.