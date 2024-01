Paul Schrader: 'Ai tempi di Shakespeare uomini recitavano donne o neri, perché allora non era un problema?'

Anche Paul Schrader deve fare i conti col politically correct. Per il suo nuovo film, Three Guns at Dawn, l'autore di Taxi Driver starebbe pensando a farsi affiancare da Antoine Fuqua per evitare le accuse di appropriazione culturale. E pensare che ai tempi di Shakesperare questi problemi non esistevano.

Paul Schrader, presidente della giuria internazionale della 57° edizione del festival di Berlino

Ambientato a South Central, famigerato quartiere di Los Angeles, Three Guns at Dawn racconta la storia di tre fratelli neri - un poliziotto corrotto, un serial killer e uno spacciatore - che si odiano. Visto che il film è ambientato in un quartiere afro-americano, per evitare problemi Schrader vorrebbe far dirigere o co-dirigere il film, già venduto a Netflix, al produttore Antoine Fuqua per evitare accuse su appropriazione culturale.

"Ho scritto il film durante lo sciopero" ha dichiarato Paul Schrader a Le Monde. "Avevo i miei dubbi. Si tratta di appropriazione culturale? Antoine Fuqua mi ha rassicurato che non lo era. Ha preso la mia sceneggiatura e l'ha venduta a Netflix e ora vuole che la diriga. Per quanto mi riguarda, sono combattuto... sarebbe meglio se potessi co-dirigerlo con un regista nero".

Schrader ha poi aggiunto provocatoriamente: "Quando ho iniziato la mia carriera, i gay non riuscivano a trovare ruoli gay. Oggi è il contrario. Bradley Cooper viene massacrato per aver interpretato un gay ebreo in Maestro. Quando Shakespeare scrisse Otello, gli uomini interpretavano personaggi femminili o addirittura neri. Perché allora non era un problema?"