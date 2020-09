Paul Rudd, l'esilarante video per promuovere l'uso delle mascherine: "Ascoltatemi, sono giovane"

Paul Rudd è il protagonista di un video che promuove l'uso delle maschere protettive realizzato nell'ambito della campagna Mask Up America ideata dal governatore di New York Andrew Cuomo.

La star di Ant-Man, nello spot condiviso anche da Mark Ruffalo, ironizza sul fatto che, nonostante sia un cinquantenne, viene considerato "un giovane" e offre quindi una presentazione perfetta per i ragazzi in cui si spiega perché è importante proteggere se stessi e gli altri, citando star come Billie Eilish e sottolineando come si tratti di un accessorio alla moda o perfetto per una challenge sui social media.

Real talk: listen to this Regular-Sized Man. Paul Rudd is right about continuing on wearing masks. Vibe check your friends and family if they aren't pic.twitter.com/L4Gigfp1qZ — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 15, 2020

Nel filmato Paul Rudd è vestito in modo giovanile e usa un linguaggio sopra le righe per rivolgersi alla fascia di età più giovane che potrebbe sottovalutare i rischi rappresentati dal Coronavirus.

Negli Stati Uniti si sta raggiungendo la tragica cifra di 200.000 morti e diventa quindi particolarmente importante convincere anche i ragazzi che è essenziale mantenere dei comportamenti sicuri e attenti.

Il governatore Cuomo ha commentato il video realizzato dalla star di Ant-Man dichiarando: "Abbiamo tutti bisogno di fare la nostra parte e indossare una maschera. Grazie a Paul Rudd per aiutarci a diffondere questo messaggio cruciale e raggiungere le persone giovani come lui".