Paul Rudd: il cane con la sua faccia ha trovato un padrone

Pawl Ruff, un cane divenuto famoso sui social media per la sua incredibile somiglianza con l'attore Paul Rudd, ha finalmente trovato un padrone e una casa.

Dopo che il peloso Pawl Ruff, cagnolone di 2 anni, ha attirato l'attenzione dei social media per aver reso diverse espressioni facciali simili a quelle della star di Ant-Man, Paul Rudd, Jennifer Roy, residente a Collierville, Tennessee, ha immediatamente inviato la sua domanda di adozione al Collierville Animal Shelter.

Domenica Pawl, il cui nome precedente era Waffle House, è tornato a casa con Roy che poi lo ha ribattezzato Rowdy.

"Stavo cercando un cane e stavo seguendo diversi canili nella zona", ha detto Roy. "Quando l'ho visto, ho pensato: 'Questo è il mio can'. La storia è esplosa sui social media ed ero preoccupata che qualcuno sarebbe venuto a prendere il mio cane!"

Pawl, ora noto come Rowdy, è un pastore australiano di 30 chili che ama giocare ed è stato portato nel rifugio il 28 gennaio. Quando il Collierville Animal Shelter ha pubblicato le foto del cucciolo a pelo lungo su Facebook, un ex residente della cittadina ha notato la sua somiglianza con Paul Rudd e ne ha fatto un collage accostando le foto dei due per evidenziare le similitudini.

Nel tentativo di attirare l'attenzione di Rudd, Pawl ha fatto notizia a livello nazionale e internazionale mentre People, Daily Mail e ET Canada hanno pubblicato la storia. The Commercial Appeal è stato il primo a riferire la notizia dell'adozione del cane.

"Abbiamo contattato i pubblicisti di Paul Rudd chiedendo di portare la storia alla sua attenzione", ha detto Jennifer Casey, addetta alle informazioni pubbliche di Collierville. "Non ci aspettavamo che adottasse il cane, volevamo solo che la storia lo raggiungesse. E se la storia finisce così, è un lieto fine".