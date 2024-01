Paul Mescal sarà William Shakespeare in Hamnet di Chloe Zhao

In attesa di vederlo in veste di protagonista del Il Gladiatore 2 di Ridley Scott, Paul Mescal si appresta a interpretare il giovane William Shakespeare nella nuova fatica della regista premio Oscar Chloe Zhao, Hamnet.

Per il momento si sa ben poco della pellicola di cui è stato annunciato il cast. Ad affiancare Paul Mescal ci sarà la connazionale Jessie Buckley che interpreterà la moglie del Bardo, Agnes Shakespeare. Ecco cosa ha dichiarato Mescal a Vogue riguardo al misterioso progetto:

"Quel libro [Hamnet] è semplicemente devastante. Non vedo l'ora di iniziare le riprese. Se raccontassi a una versione più giovane di me stesso di questo lavoro non ci crederei. Ovviamente ho già recitato in un film con Jessie - The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal - ma non abbiamo mai condiviso lo schermo o il processo di lavoro insieme. Penso che sia una delle migliori attrici della sua generazione. E Chloe è una persona con cui non vedo l'ora di collaborare e di entrare nella testa di quei personaggi."

Di cosa parla Hamnet?

Hamnet è basato sul romanzo omonimo del 2020 di Maggie O'Farrell. Il romanzo segue il racconto immaginario di Agnes e del figlio di William, Hamnet. Il dolore è uno dei temi principali del romanzo, poiché condiziona le esperienze e le emozioni dei genitori dopo la morte di Hamnet all'età di 11 anni nel 1596. Questa storia funge da sfondo per la creazione di una delle opere più celebri di Shakespeare, Amleto. Un adattamento teatrale del romanzo è stato presentato in anteprima lo scorso anno presso la Royal Shakespeare Company.

A partire dal 29 febbraio Paul Mescal sarà nei cinema italiani al fianco di Andrew Scott nel dramma sentimentale Estranei. Seguirà Il gladiatore 2, sequel del cult di Ridley Scott. Mescal è impegnato nel nuovo film di Richard Linklater, Merrily We Roll Along, che il regista girerà nell'arco di 20 anni.