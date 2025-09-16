Paul Mescal rompe il silenzio sul legame con Gracie Abrams: "È prezioso e voglio proteggerlo"

La star di Normal People e Il gladiatore 2 ha parlato per la prima volta della sua relazione dal 2024 con la cantante americana.

Paul Mescal è uno degli attori più riservati di Hollywood ma nell'ultima intervista si è un po' sbottonato sulla sua relazione con la cantante Gracie Abrams.

L'attore e Abrams hanno iniziato a frequentarsi nel 2024, ma raramente partecipano insieme agli eventi, sottolineando l'estrema riservatezza con la quale vivono il loro rapporto.

La dolce dichiarazione di Paul Mescal sulla relazione con Gracie Abrams

A domanda specifica, Mescal ha spiegato di voler tenere il più possibile la sua vita privata lontana dai riflettori: "Non so come rispondere a questo [quando gli è stato chiesto se ci fosse stato un momento in cui lui e Abrams avessero deciso di rendere pubblica la loro relazione]" ha spiegato l'attore "In realtà una risposta ce l'ho, ma tutto ciò che riguarda questo è profondamente prezioso per me e non voglio. Voglio proteggere queste cose in modo fondamentale".

Paul Mescal in una scena di Aftersun

Attualmente concentrato sulla carriera da attore, Paul Mescal non esclude in futuro di diventare padre: "Amo i bambini con nomi molto adulti. Mi piacerebbe avere una famiglia. Non dico che li voglio domani ma mi piacerebbe avere figli".

Il presente al cinema di Paul Mescal dopo Il gladiatore 2

Dopo l'ottimo riscontro di critica e pubblico nel ruolo di Lucio Vero nel sequel de Il gladiatore, Paul Mescal, conosciuto per il ruolo Connell nella miniserie Normal People insieme a Daisy Edgar-Jones, è uno dei volti più ricercati a Hollywood.

Attualmente impegnato nella promozione del dramma storico The History of Sound, diretto da Oliver Hermanus. La star irlandese inizierà il press tour di Hamnet, al fianco di Jessie Buckley, Joe Alwyn ed Emily Watson. Il dramma storico uscirà nei cinema statunitensi a fine novembre.

Nel corso della sua carriera, Paul Mescal ha vinto un BAFTA Television Award e ha ricevuto diverse candidature per la sua performance nel film Aftersun, grazie al quale è stato candidato al Critics' Choice Award, premio BAFTA e un premio Oscar al miglior attore protagonista.