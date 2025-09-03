Paul Mescal protagonista in The History of Sound: "Scelgo i ruoli indipendentemente dalla loro sessualità"

La star di Normal People e Il gladiatore 2 ha spiegato in che modo decide di accettar o meno un ruolo in un film o una serie tv.

Paul Mescal ha partecipato alla prima newyorchese di The History of Sound, il nuovo lungometraggio in cui è protagonista insieme a Josh O'Connor. L'attore di Normal People ha parlato dell'esperienza e della sua scelta dei ruoli.

Nel film, i personaggi di Mescal e O'Connor hanno una relazione sentimentale e l'attore irlandese ha raccontato di non aver provato alcun imbarazzo nonostante Josh O'Connor sia un suo caro amico.

La scelta dei ruoli di Paul Mescal

"Credo di essere attratto dai personaggi indipendentemente dalla loro sessualità" ha detto Mescal "Penso che sto imparando sempre di più man mano che faccio questo lavoro che, a meno che non abbia qualcosa da dire su chi sono queste persone, a meno che non le conosca fondamentalmente o non abbia un'opinione distinta su di loro, non lo farò".

Josh O'Connor e Paul Mescal in una scena di The History of Sound

In merito al suo personaggio in The History of Sound: "Amo Lionel. È il personaggio con cui ho vissuto più a lungo. Ho aspettato cinque anni per interpretarlo, e sono così grato di averlo fatto. Credo che sia un uomo straordinario".

La storia d'amore tra Lionel e David in The History of Sound

In The History of Sound, Paul Mescal interpreta Lionel Worthing, un talentuoso cantante del Kentucky rurale che lascia la fattoria di famiglia per frequentare il Conservatorio Musicale di Boston.

In quel contesto incontra lo studente David White (Josh O'Connor), e i due sviluppano una relazione intima: "Abbiamo iniziato le riprese conoscendoci già molto bene, e alla fine del processo era proprio il punto perfetto in cui trovarci, perché avevamo così tanto spazio per crescere quando abbiamo iniziato a girare [e siamo] diventati incredibilmente uniti dopo" ha spiegato Mescal in merito al processo di lavorazione".

Nel cast di The History of Sound figurano, oltre a Paul Mescal e Josh O'Connor, anche il premio Oscar Chris Cooper, Emma Canning, Raphael Sbarge e Briana Middleton.