Paul Mescal rivela la sua preparazione per il ruolo di Paul McCartney: "Sono ossessionato dai Beatles"

L'attore ha parlato di come si sta avvicinando al lavoro sul set dell'ambizioso progetto che verrà diretto dal regista Sam Mendes.

Paul Mescal ha parlato della sua preparazione in vista delle riprese del progetto biografico dedicato ai Beatles che verrà diretto da Sam Mendes.

Nel mese di aprile 2028 dovrebbero infatti essere distribuiti i quattro film che racconteranno la storia dei membri del gruppo che ha cambiato per sempre la musica.

Le prove del cast dei film

Rispondendo alle domande di Rolling Stone, Paul Mescal, oltre a confermare la sua relazione con Gracie Abrams, ha spiegato come si sta avvicinando al momento in cui sul set dovrà interpretare Paul McCartney.

Accanto all'attore ci saranno anche Joseph Quinn, Barry Keoghan, e Harris Dickinson nei ruoli di George Harrison, Ringo Starr e John Lennon.

Paul Mescal in un'immagine

Gli attori hanno già iniziato a fare delle prove e la star di Normal People ha raccontato: "Il giorno tipico è: ci alziamo, usciamo con destinazione Bobbington, che richiede un viaggio in macchina di un'ora e un quarto, ascoltando la musica dei Beatles in auto. Poi entriamo, e proviamo a camminare, parlare, suonare, pensare come i Beatles. Poi risaliamo in macchina, ascoltiamo i Beatles, e andiamo a casa".

Come diventare Paul McCartney secondo Mescal

Paul ha sottolineato che si prepara in modo davvero intenso perché vuole essere all'altezza delle aspettative e interpretare McCartney nel modo migliore: "Attualmente sono ossessionato con i Beatles. Si tratta di una parte del mio lavoro, ma è anche il modo in cui funziona il mio cervello. Sono entusiasta nell'ascoltare musica, scrivere musica, assorbire musica, andare agli show, tutte queste cose... Iniziano con un'intensità per il lavoro e poi diventano un po' parte della mia personalità".

Tra gli aspetti a cui sta lavorando c'è anche la possibilità di suonare la chitarra come Paul, anche se non è mancino: "Sarebbe folle non suonare con la mano sinistra, capite? Pensi: 'No, mi piace molto, ma non lo amo'. Quello sarebbe il messaggio se non suonassi nel modo giusto. E lui, per me, è uno degli uomini più cool sul pianeta Terra".