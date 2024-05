Paul Mescal in Merrily We Roll Along, secondo Richard Linklater, è "trascendentale"

Il regista Richard Linklater ha diretto Paul Mescal nel film Merrily We Roll Along e ha lodato l'interpretazione dell'attore.

Paul Mescal ha stupito Richard Linklater durante le riprese del film Merrily We Roll Along, ispirato al musical di Stephen Sondheim.

Nel lungometraggio la star di Estranei e Normal People ha la parte del personaggio chiamato Franklin Shepard.

Le lodi del regista

In una nuova intervista rilasciata a The Times UK, il regista Richard Linklater ha dichiarato che Paul Mescal è "trascendentale" nel ruolo in Merrily We Roll Along che aveva accettato prima della nomination agli Oscar ottenuta grazie ad Aftersun.

Il filmmaker ha dichiarato: "Lui è semplicemente un talento trascendentale e può realmente cantare... Sono davvero felice che siamo entrati in contatto prima che diventasse una supernova".

La star di Normal People aveva dimostrato le sue capacità vocali già nel film Carmen e aveva recitato a teatro in occasione del revival di Un tram che si chiama Desiderio.

Paul Mescal sarà la star del film di Linklater

Il musical

Merrily We Roll Along sarà la versione cinematografica del musical di Stephen Sondheim e Linklater lo girerà nel corso di ben 20 anni. Nel cast ci sono anche Ben Platt e Beanie Feldstein.

Al centro della trama ci sono tre amici che cercano di fare carriera nel mondo dello spettacolo.

Mescal, commentando il suo lungo impegno, aveva scherzato dichiarando: "Gireremo nove volte nel corso di 20 anni, quindi c'è una distanza di 2 anni tra ogni volta che gireremo. Alle volte due anni di seguito, ma le tempistiche sono fuori controllo".