Natalie Portman avvistata insieme a Paul Mescal a Londra: è nata una nuova coppia?

Le foto di Natalie Portman e Paul Mescal insieme fuori da un locale di Londra sono circolate su tutti i quotidiani britannici e rapidamente sui magazine di tutto il mondo. La vincitrice dell'Oscar per Il cigno nero e la star di Normal People avevano partecipato qualche mese al format di Variety Actors on Actors, in cui star di Hollywood si intervistano a vicenda.

L'episodio era stato realizzato a dicembre e ora, a distanza di qualche mese, il Daily Mail ha pubblicato alcune foto che li ritraggono durante una conversazione. Naturalmente, le immagini hanno generato parecchie speculazioni intorno alle foto, a poco tempo dal divorzio dell'attrice dal ballerino francese Benjamin Millepied.

Amore o amicizia?

Nelle immagini pubblicate dal Daily Mail, Portman e Mescal ridono e scherzano mentre fumano una sigaretta all'esterno di un locale londinese. Entrambi indossano una t-shirt bianca, Portman accompagnata da jeans blu e Mescal da pantaloni scuri. Secondo le informazioni raccolte da People, Paul Mescal e Natalie Portman sarebbero ottimi amici. La conoscenza tra i due nascerebbe dalla partecipazione dell'attore alla Carmen del 2022, diretta dall'ex marito di Portman, con il quale l'attrice ha due figli. Nel luglio 2023 i due hanno presentato domanda di divorzio dopo undici anni di matrimonio.

Nel corso dell'intervista reciproca per Variety, Portman e Mescal si sono scambiati parecchi complimenti; Mescal ha definito assolutamente brillante la performance della collega in May December di Todd Haynes mentre Portman ha confessato di essere rimasta parecchio impressionata dal lavoro dell'attore in Estranei di Andrew Haigh, e di apprezzare la sua scelta di lavorare spesso con registi esordienti.

"Non credo nel concetto di 'costruire una carriera'" aveva spiegato Mescal "Penso che derivi dal coltivare il proprio gusto. Film come Estranei o Aftersun sembrano dialogare tra loro. Ma, al tempo stesso, non voglio che il pubblico si annoi o si aspetti sempre quel tipo di film da me".