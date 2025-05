Celine Dion e Idris Elba tra le star di High in the clouds, il film animato tratto dal libro di Paul McCartney

I produttori del film animato High in the clouds, tratto dal libro scritto da Paul McCartney, ne hanno annunciato il cast stellare.

Il cast del film animato tratto da High in the clouds, il libro scritto da Paul McCartney, sarà davvero stellare.

Tra le celebrità coinvolte nel progetto ci saranno infatti anche Celine Dion, Idris Elba e Hannah Waddingham.

Cosa racconta High in the clouds

Il libro è stato firmato da Paul McCartney, in collaborazione con Geoff Dunbar e Philip Ardagh. Gaumont si occuperà della produzione di High in the clouds e della vendita dei diritti internazionali.

Al centro della trama c'è Wirral, uno scoiattolo teenager che intraprende un viaggio straordinario per liberare la musica mentre è in corso una rivoluzione contro Gretsch, un gufo autoritario che ha vietato la musica dalla sua città. High in the Clouds racconta il potere della famiglia e della libertà di espressione tramite la musica.

Paul McCartney firmerà le canzoni originali, mentre Michael Giacchino comporrà i brani strumentali.

A dare voce ai protagonisti saranno Celine Dion, Himesh Patel, Hannah Waddingham, Idris Elba, Lionel Richie, Ringo Starr, Jimmy Fallon, Clémence Poésy, Pom Klementieff e Alain Chabat.

Alla regia del film ci sarà Toby Genkel, mentre la sceneggiatura è firmata da Jon Crocker (Paddington 2).

88 Pictures (The Bad Guys: A Very Bad Holiday) si occuperà della produzione e dell'animazione.