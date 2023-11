Paul Greengrass torna alla regia con Drowning: The Rescue of Flight 421

Warner Bros ha ottenuto i diritti per realizzare il film tratto dal libro Drowning: The Rescue of Flight 421 e alla regia ci sarà Paul Greengrass.

Paul Greengrass sarà il regista del film Drowning: The Rescue of Flight 421, tratto dal romanzo scritto da T.J. Newman.

Il progetto è stato al centro di una battaglia per ottenerne i diritti da cui è uscita vincitrice la Warner Bros Motion Picture, con a capo Michael De Luca e Pam Abdy, con un investimento di 1,5 milioni di dollari.

I primi dettagli del progetto

Paul Greengrass sarà coinvolto come produttore e regista di Drowning, collaborando di nuovo con De Luca e Abdy.

Il libro racconta quello che accade dopo che un aereo cade nell'Oceano Pacifico sei minuti dopo il decollo e affonda a causa di un'esplosione durante l'evacuazione. Una dozzina di sopravvissuti si ritrovano in una parte del velivolo sigillata mentre inizia ad affondare. Tra di loro c'è un ingegnere e sua figlia, che ha 11 anni. La moglie dell'uomo fa invece parte del team che si occupa del tentativo di salvataggio e intraprende una corsa contro il tempo per salvare i passeggeri prima che finisca l'ossigeno.

Fairy Tale: il romanzo di Stephen King diventerà un film diretto da Paul Greengrass

Il romanzo di Newman è diventato un bestseller ed è stato inserito nelle liste dei migliori libri dell'anno da siti e catene di librerie, come Amazon e Waterstones.

La scrittrice ha lavorato come assistente di volo e ha già firmato il romanzo Falling, che diventerà un film prodotto da Universal e Working Title.