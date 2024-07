Paul Feig dirigerà l'horror Bad Roommate per Blumhouse

Il regista noto per Le amiche della sposa dirigerà il suo prossimo film per la casa di produzione di successi horror Blumhouse.

Ha già drammatizzato la carneficina che può scaturire dopo aver mangiato in una pessima steakhouse brasiliana in Le amiche della sposa o aver eseguito una tracheotomia d'emergenza in Corpi da reato. Ora, Paul Feig mostrerà il caos che può essere causato da un cattivo coinquilino.

Il regista, noto soprattutto per commedie come Spy, dirigerà un nuovo lungometraggio per la Blumhouse, la casa di produzione di successi horror come La notte del giudizio e Scappa - Get Out.

Il film è basato su un articolo del New York Magazine di William Brennan che ha già portato alla serie televisiva unscripted di Netflix Worst Roommate Ever. La Blumhouse ha prodotto la serie, che ha riscosso un grande successo: le prime due stagioni si sono classificate tra i 10 show più visti su Netflix a livello globale.

I dettagli di Bad Roommate

Il film di Feig seguirà una donna appena single che trova un "gentiluomo apparentemente perfetto" per subaffittare una stanza libera nella sua casa. Tuttavia, la donna scopre rapidamente che le bugie di lui vanno oltre la presentazione di un nome falso e di una domanda falsificata. Ha involontariamente invitato un abusivo seriale in casa sua e lui non ha intenzione di andarsene senza combattere.

Coinquilini impossibili: un'immagine della docuserie

Feig produrrà insieme alla sua partner Laura Fischer. Producono anche il CEO e fondatore della Blumhouse Jason Blum, Chris Morgan e Scoop Wasserstein di Vox Media. La produzione esecutiva è affidata a Ainsley Morgan della Chris Morgan Productions, William Brennan e Bea Sequeira della Blumhouse e al vicepresidente dello sviluppo creativo e della produzione Shaun S. Sutton. La Blumhouse ha collaborato nuovamente con Stephen Susco (Unfriended: Dark Web) per la sceneggiatura. Haley Pigman supervisiona il progetto per la Blumhouse.

"Il peggior coinquilino di sempre risuona molto perché internet ha messo in contatto molti di noi, ma ha anche reso più facile che mai mentire sulla propria identità. Ma poi la storia è sbalorditiva e ti tiene sul filo del rasoio", ha dichiarato Blum in un comunicato. "Paul è il regista perfetto per questo film, perché il suo lavoro riesce sempre a trovare un equilibrio tra l'oscurità e la luce, e sono davvero entusiasta di vedere tutto ciò che porterà a questa storia".