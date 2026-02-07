Paul Dano svela il suo segreto sul set di Little Miss Sunshine: "Non volevo clamore"

La star de Il petroliere e The Batman ha raccontato di aver tenuto nascosto un avvenimento sul set del film, a vent'anni dalla sua uscita.

Paul Dano ha festeggiato in silenzio un traguardo importante sul set di Little Miss Sunshine nel 2006, assicurandosi che i colleghi non sapessero nulla. Il film di Jonathan Dayton e Valerie Faris è stato uno dei suoi primi grandi successi.

L'attore all'epoca era uno degli interpreti più promettenti di Hollywood e stava iniziando una carriera che l'avrebbe portato a lavorare con alcuni dei più grandi registi di Hollywood, da Paul Thomas Anderson a Steven Spielberg.

Il segreto di Paul Dano in Little Miss Sunshine

"Ho nascosto il fatto di aver compiuto 21 anni mentre stavamo girando" ha confessato la star al Sundance Film Festival per festeggiare il ventesimo anniversario del film insieme a Toni Collette, Greg Kinnear e Abigail Breslin.

Il cast di Little Miss Sunshine

"Perché mi ricordo che quello era un compleanno che si doveva festeggiare, giusto? I 21. Ricordo di aver pensato: 'Oh, non so come dovrei [dirlo alle persone]... non voglio che sappiano quanti anni ho'". Dano nella commedia drammatica del 2006 interpretava il quindicenne Dwayne Hoover: "Per fortuna sembravo davvero un adolescente".

La storia della famiglia Hoover in Little Miss Sunshine

Paul Dano, oggi 41, interpretava un adolescente cupo con il sogno di diventare pilota, vincolato per gran parte del film a un voto di silenzio. Nel cast anche Abigail Breslin, Alan Arkin, Steve Carell, Toni Collette e Greg Kinnear.

Dano, Breslin, Kinnear e Collette si sono ritrovati e hanno parlato del lungometraggio di Valerie Faris e Jonathan Dayton al Sundance Film Festival, proprio dove il film del 2006 fu presentato anteprima 20 anni fa, per discutere dell'opera e del suo impatto in vista di una speciale proiezione celebrativa. All'appello mancava Alan Arkin, scomparso il 29 giugno 2023, che nel film interpretava il nonno della piccola protagonista Olive (Abigail Breslin).

Little Miss Sunshine ricevette quattro candidature all'Oscar: miglior film, miglior sceneggiatura originale, miglior attore non protagonista e miglior attrice protagonista. L'unica statuetta vinta fu quella per Alan Arkin come miglior interprete supporter.