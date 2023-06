Morto Alan Arkin, prolifico caratterista e premio Oscar per Little Miss Sunshine

Alan Arkin, premio Oscar per Little Miss Sunshine e protagonista di una longeva carriera in teatro, cinema e televisione è morto ieri nella sua casa di Carlsbad all'età di 89 anni.

La notizia della scomparsa è stata annunciata dai figli Adam, Matthew e Anthony:"Nostro padre era una forza della natura dal talento unico, sia come artista che come uomo. Un marito amorevole, padre, nonno e bisnonno. Era adorato e ci mancherà profondamente".

Famoso per il suo talento eclettico, perfettamente a proprio agio nel dramma come nella commedia, Alan Arkin vinse l'Oscar al miglior attore non protagonista nel 2007 per la commedia on the road di Jonathan Dayton e Valerie Faris, Little Miss Sunshine, ricevendo ulteriori nomination nel corso della carriera: nel 1967 per Arrivano i russi, arrivano i russi e nel 1969 per L'urlo del silenzio come attore protagonista e nel 2013 come supporter per Argo.

Nato a Brooklyn da una famiglia di origine ebraica, Arkin si trasferisce ben presto a Los Angeles con i genitori e inizia a studiare recitazione a soli 10 anni, cimentandosi anche con l'improvvisazione teatrale.

Si costruisce una solida carriera soprattutto da caratterista, avvantaggiato da un piglio asciutto, capace di destreggiarsi molto bene in qualsiasi genere. Dagli anni '60 in poi accumula diverse partecipazioni a film come Arrivano i russi, arrivano i russi di Norman Jewison, che gli permette di ottenere la prima candidatura all'Oscar, Sette volte donna di Vittorio De Sica, al fianco di Shirley MacLaine, e Gli occhi della notte di Terence Young con Audrey Hepburn.

Negli anni '70 consolida la propria esperienza cinematografica in film come L'urlo del silenzio (seconda nomination), Comma 22 di Mike Nichols e un paio di film di Arthur Hiller, Papà... abbaia piano! e Una strana coppia di suoceri.

Negli anni '80 viene diretto da John Cassavetes in Il grande imbroglio. Fidato collaboratore di Woody Allen, Carl Reiner e Mel Brooks, Arkin affianca nel 1990 Johnny Depp e Winona Ryder in Edward mani di forbice di Tim Burton e Robert Redford in Havana di Sydney Pollack. Mostra il proprio talento anche sul piccolo schermo in 100 Centre Street, Will & Grace nel ruolo del padre della protagonista e recentemente ne Il metodo Kominsky, al fianco di Michael Douglas.

Nel 2007 l'Oscar, a coronamento di una carriera di successo, per il ruolo del nonno Edwin Hoover in Little Miss Sunshine.