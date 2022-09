Paul Dano, Sebastian Stan, Pete Davidson e Seth Rogen in Dumb Money

Supercast per Dumb Money, commedia sul mercato azionario e sul caso della crescita delle azioni della GameStop, tra gli interpreti Paul Dano, Sebastian Stan, Pete Davidson e Seth Rogen.

L'affare delle azioni della GameStop saranno raccontate in un film dal super cast. Dumb Money vede l'ingresso tra gli interpreti di Paul Dano, Pete Davidson, Seth Rogen e Sebastian Stan.

Craig Gillespie, che di recente ha lavorato con Seth Rogen e Sebastian Stan nella serie Pam & Tommy, dirigerà Dumb Money usando una sceneggiatura adattata da Rebecca Angelo e Lauren Schuker Blum.

All'origine della storia c'è il libro di Ben Mezrich The Antisocial Network, che racconta il movimento di "decompressione corta" del gennaio 2021 attorno alla catena di vendita al dettaglio GameStop, in cui gli utenti della pagina di Reddit "Wall Street Bets" si sono uniti per aumentare artificialmente i valori delle azioni della società che è il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati, accessori e console al mondo. La situazione ha portato importanti hedge fund e venditori indipendenti a subire perdite finanziarie significative, spingendo a chiedere una maggiore regolamentazione del mercato azionario.

Le riprese di Dumb Money prenderanno il via a New York nelle prossime settimane. Il progetto verrà presentato nl mercato del Toronto Film Festival, al via a breve.