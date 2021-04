Paul Dano sarà uno dei protagonisti del film ispirato all'infanzia di Steven Spielberg

Paul Dano sarà uno dei protagonisti del nuovo film diretto da Steven Spielberg che si ispira in parte all'infanzia del regista, progetto che verrà realizzato da Amblin.

Le riprese dovrebbero iniziare in estate in vista di un debutto previsto nelle sale nel 2022.

Nel lungometraggio Paul Dano avrà la parte di un personaggio ispirato al padre di Steven Spielberg, anche se la versione cinematografica avrà delle caratteristiche originali. Michelle Williams sarà invece l'interprete di una donna che si basa sulla figura materna del filmmaker, e Seth Rogen fa parte del cast con un personaggio ispirato allo zio preferito del maestro del cinema.

Tony Kushner e Spielberg hanno firmato la sceneggiatura del lungometraggio e ne saranno i produttori insieme a Kristie Macosko Krieger.

Paul Dano ha recentemente recitato in The Batman con la parte dell'Enigmista, uno dei villain che si scontrerà con la versione di Bruce Wayne interpretata da Robert Pattinson. L'attore, inoltre, ha debuttato come regista con Wildlife, film di cui è stato anche sceneggiatore in collaborazione con Zoe Kazan.